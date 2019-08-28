На Кубани мужчина после покупки телефона стал шантажировать бывшего владельца смартфона интимными фото

СЕГОДНЯ 15:40 2019-08-28T15:42:59+03:00

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Невнимательность при продаже телефона обернулась серьезными неприятностями для жителя Ейска по имени Сергей, который продавал свой телефон через сайт объявлений. Смартфон Samsung решил приобрести до этого неизвестный продавцу человек, представившийся Виталием (имена изменены - ред.). Цена его устроила, мужчины ударили по рукам и разъехались.

Но выяснилось, что вместе с телефоном Сергей отдал в чужие руки сим-карту. Более того, он не удалил личные фотографии из памяти устройства, а также в смартфоне сохранились пароли от всех страниц в соцсетях. Среди прочего в телефоне были снимки интимного содержания.

Виталий обрадовался такой удаче, прислал одну из фотографий продавцу и предложил встретиться еще раз якобы для того ,чтобы вернуть телефон и забрать деньги. Но Сергей отказался, предположив, что его будут шантажировать пикантными снимками.

Самые страшные опасения подтвердились. Через некоторое время на странице Сергея в «Одноклассниках» стали появляться интимные фото разных женщин из памяти его телефона.

- Виталий стал писать, что я продал ему некачественный телефон и требовать вернуть ему часть денег, - говорит Сергей. – Он взломал мои страницы, опубликовал фотографии и при этом называет меня мошенником, угрожая отправить меня за решетку.

В итоге оба мужчины написали заявления в полицию. Виталий обвиняет Сергея в том, что он его обманул при продаже телефона, а Сергей убежден, что Виталия следует привлечь к ответственности за ложный донос и вымогательство.

ИСТОЧНИК KP.RU