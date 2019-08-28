В Краснодаре в доме на Тюляева лифты запустят после повторной проверки Ростехнадзора

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-28T15:54:42+03:00

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Напомним, к депутату Государственной Думы Светлане Бессараб обратились жители многоэтажки по Тюляева,11. Они рассказали, что в их доме уже пять месяцев не работают лифты. Менять оборудование начали в конце марта, но вот уже некоторое время работы остановлены. Лифты должны были сдать еще 1 июля, но этого так и не произошло.

С такой же проблемой столкнулись жители многоэтажек № 5, 6/1, 10 по улице Тюляева, на Симферопольской, 16 и на 30 Иркутской дивизии 10/2 и это еще не полный список.

«КП» - Кубань» узнала, когда запустят подъемники в одном из проблемных домов по Тюляева, 10.

Как сообщили в МКУ «Горжилхоз», срок сдачи лифтов по контракту – 1 июля. Задержка составила 2 месяца. Причиной стала проверка оборудования на безопасность Ростехнадзором. Ведомство выявило нарушения, без устранения которых запускать устройства нельзя.

- Это и застопорило весь процесс. Сейчас все замечания устранены подрядчиком. В ближайшие дни совместно с представителями управляющей компании пройдет повторная приемка лифтов Ростехнадзором. Если по ее итогам буден дано положительное заключение, подъемники запустят в эксплуатацию в тот же день, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU