В Анапе утонул студент из Нигерии

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-28T16:10:41+03:00

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Трагедия случилась на одном из пляжей Анапы. Именно здесь вместе с супругой и новорожденной дочерью отдыхал 26-летний Адебанжо Олумиде Михаел. Парень - студент Ухтинского государственного технического университета, но родился и вырос в Нигерии.

Все произошло утром. Семья пришла на побережье, расстелила полотенца. Пока жена и дочка сидели на песке, мужчина плавал в море. В какой-то момент женщина потеряла его из виду. Она тут же забила тревогу и позвала спасателей. Они вытащили студента и попытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

- Через месяц, 26 сентября, Михаелу исполнилось бы 27 лет. Веселый, жизнерадостный, отзывчивый, он всегда был готов прийти на помощь друзьям и родственникам, - сказали в администрации Ухтинского государственного технического университета.

Сейчас следователи проводят проверку.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

На данный момент супруга погибшего решает вопрос о транспортировке его тела в Ухту. Именно там его собираются похоронить.

ИСТОЧНИК KP.RU