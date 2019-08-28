2019-08-28T16:31:09+03:00
Звезды

«Пламя» вспыхнет вновь: легендарный ансамбль выступит на Кубани

Прославленный коллектив отмечает 45-летие
Максим ОСОКИН
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Фото: виа-пламя.рфФото: виа-пламя.рф
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Знаменитый ВИА «Пламя» в 2020 году отметит свое 45-летие. В честь этого события музыканты отправятся в большой тур по России. Начнется он с городов Черноморского побережья Кубани.

- Коллектив исполнит известные хиты, которые вернут слушателей на несколько десятилетий назад. Они вспомнят такие хиты, как: «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Куба далека», а также абсолютно новые композиции, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы тура.

Послушать легендарный ВИА «Пламя» можно будет:

- 4 сентября – Архипо-Осиповка (санаторий «Вулан»);

- 5 сентября – Сочи (отель «Жемчужина»);

- 6 сентября – Лазаревское (Центр Национальных Культур);

- 8 сентября – Адлер (санаторий «Южное Взморье»).

Напомним, ВИА «Пламя» создан в 1975 г. Cергеем Березиным. Костяк группы составили музыканты из ВИА «Самоцветы». В начале 90-х коллектив распался. В СССР продано около 25 миллионов дисков ансамбля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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