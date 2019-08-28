«Пламя» вспыхнет вновь: легендарный ансамбль выступит на Кубани
Знаменитый ВИА «Пламя» в 2020 году отметит свое 45-летие. В честь этого события музыканты отправятся в большой тур по России. Начнется он с городов Черноморского побережья Кубани.
- Коллектив исполнит известные хиты, которые вернут слушателей на несколько десятилетий назад. Они вспомнят такие хиты, как: «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Куба далека», а также абсолютно новые композиции, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы тура.
Послушать легендарный ВИА «Пламя» можно будет:
- 4 сентября – Архипо-Осиповка (санаторий «Вулан»);
- 5 сентября – Сочи (отель «Жемчужина»);
- 6 сентября – Лазаревское (Центр Национальных Культур);
- 8 сентября – Адлер (санаторий «Южное Взморье»).
Напомним, ВИА «Пламя» создан в 1975 г. Cергеем Березиным. Костяк группы составили музыканты из ВИА «Самоцветы». В начале 90-х коллектив распался. В СССР продано около 25 миллионов дисков ансамбля.
ИСТОЧНИК KP.RU