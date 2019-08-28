В Краснодарском крае все больше отелей работают по формату «все включено»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-28T16:51:30+03:00

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На Кубани растет количество отелей и гостиниц, работающих по формату «все включено». Если в начале курортного сезона 2019 года их было 56, то сейчас уже 69.

- Больше всего мест размещения all inclusive находится в Анапе, а недавно гостиница такого формата начала принимать отдыхающих в Темрюкском районе, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Покупая путевку по системе «все включено», туристы могут рассчитывать на размещение в стандартном номере, питание по системе «Шведский стол» три раза в день, безалкогольные и алкогольные напитки. Стоит отметить, что предлагаемое питание готовится, в основном, из кубанских продуктов, что обеспечивает дополнительную прибыль местным фермерам. Также не остаются в накладе и кубанские виноделы, так как винные карты в большинстве отелей также предлагают широкий выбор напитков местного производства.

Также туристам, отдыхающим по системе «все включено», доступны оборудованные пляжи, бассейны, тренажерные залы и другие услуги, количество которых варьируется, в зависимости от количества «звезд» у гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU