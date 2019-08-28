2019-08-28T17:33:28+03:00
Общество

На участке улицы Дзержинского в Краснодаре откроют двухстороннее движение

Это сделают по просьбе местных жителей
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 30 сентября 2019 года возобновят двухстороннее движение на участке-дублере улицы Дзержинского. Речь идет об отрезке между улицей Покрышкина и домом № 223 по Дзержинского. Об этом попросили местные жители, которые вынуждены из-за ремонта основной магистрали простаивать в пробках утром и вечером.

- Данный участок длинной всего 100 метров, однако, из-за закрытия движения по нему в одну сторону, сильно осложнилась дорожная ситуация. После окончания ремонтных работ по улице Покрышкина движение здесь разрешат в обе стороны, что сильно облегчит жизнь горожан, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что улицу Покрышкина привели в порядок на протяжении 1 километра – от дома 2/2 до Дзержинского. Здесь не только поменяли дорожное покрытие, но и привели в порядок тротуары, заменили бордюры, сделали съезды во дворы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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