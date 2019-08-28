В Калининском районе горят камышовые плавни

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-28T17:22:38+03:00

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В районе хутора Могукоровка Калининского района 27 августа 2019 года загорелся камыш у береговой линии. Об этом местные жители сообщили по телефону 01. На место ЧП выехали специалисты МЧС с техникой, а также подразделения добровольной пожарной охраны. Они потушили огонь и убедились, что хутору он не угрожает.

- Сегодня днем поступило сообщение о горении камыша в том же районе. Сейчас огонь распространился на 300 кв метров. Очаг находится в пределах полукилометра от берега, сотрудники МЧС наблюдают за горением, чтобы не допустить его распространения, а также ограничить передвижение местных жителей в данном районе, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели напоминают, что на территории Кубани действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Не желательно разводить костры в лесу, если вы заметили начинающий пожар в лесу, то незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по номеру «101» или на телефон единой диспетчерской службы «112».

ИСТОЧНИК KP.RU