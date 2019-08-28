Посаженного отцом на цепь мальчика кубанский суд вернул матери

СЕГОДНЯ 17:48 2019-08-28T17:57:21+03:00

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На Кубани 28 августа 2019 года состоялось заседание суда по делу, которое вызвало большой общественный резонанс. На нем решалось, с кем будет жить 10-летний мальчик, которого 18 июля 2019 года посадил на цепь в сарае собственный отец.

- Суд встал на сторону матери ребенка. Она сможет забрать его из реабилитационного центра, как только получит решение суда на руки, - пишут Кубанские новости.

Напомним, вечером 18 июля в магазин в селе Великовечном Белореченского района зашел 10-летний мальчик. Ребенок был грязным, а на шее у него болталась цепь с навесным замком. От ребенка продавцы узнали, что на цепь его посадил отец, асам уехал вместе с остальными членами семьи.

Продавцы вызвали полицию и медиков. Ребенка отвезли в больницу, а потом отправили в реабилитационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU