2019-08-28T18:55:43+03:00
Происшествия

Казаки, которые избили мужчину в Геленджике, написали на него заявление в полицию

Теперь правоохранителям придется разбираться в этой запутанной истории
Максим ОСОКИН
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Казаки, которые жестоко избили мужчину в Геленджике написали на него заявление в полицию. Как отмечается на сайте Кубанского казачьего войска, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проявил хамство. Когда представители казачества попросили его успокоится он продолжили оскорблять их, говорится в релизе.

- Казачество входит в число народных дружин. Они несут службу только с сотрудниками полиции… …Это были нереестровые казаки, заявила врио замначальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по краю Марина Ковалева.

Напомним, 30-летний Константин Московский, сотрудник нефтяной компании в Геленджике, сейчас ходит по врачам и уже написал заявление в полицию. У парня подозрение на сотрясение мозга, перелом носа, многочисленные ушибы и ссадины и разбит подбородок. А Константин всего лишь присел на лавочку в центре города и хотел сфотографироваться с двумя мужчинами в казачьей форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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