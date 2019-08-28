В Сочи уроженец Абхазии несколько раз ударил свою жену ножом

28 Авг. 18:43 2019-08-28T18:43:03+03:00

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В Сочи конфликт на бытовой почве закончился трагедией. Местная жительница сообщила полицейским о жестоком нападении мужа на жену.

- В полицию поступило сообщение от гражданки, проживающей в городе-курорте о том, что ее наемный рабочий, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта, который возник между ним и его женой, взял нож и нанес им множественные удары по телу, рукам и ногам женщины, - сообщил «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшую доставили в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому.

Оперативники изъяли отпечатки пальцев и другие улики с места преступления. Подозреваемый скрылся. В данный момент он находится в розыске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU