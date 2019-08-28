2019-08-28T18:49:07+03:00
Общество

В Краснодаре после долгого лечения умер ребенок с заболеванием головного мозга

На протяжении всей жизни ему помогали врачи, но в этот раз спасти не могли
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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Трагедия случилась в одной из краснодарских семей. 15-летний Николай (имя изменено - Авт.) появился на свет со страшным диагнозом – гидроцефалия, в народе более известная как водянка головного мозга.

Как говорят специалисты, в большинстве случаев это не генетическая болезнь. Часто она приобретается ребенком из-за акушерских ошибок.

- Болезнь провоцируется кровоизлиянием в мозг. В голове скапливается особая жидкость – ликвор. Но не оттекает естественным способом. В итоге жидкости становится все больше, она заполняет собой голову, вытесняя мозг, - рассказывают «КП» - Кубань» нейрохирурги. - Это вызывает постоянные головные боли, тошноту и судороги, а затем может привести к серьезным последствиям.

На протяжении всей жизни Николаю помогали врачи - необходимое лечение он получал с самого рождения. Кроме того, рядом с ним всегда были любящие родители и сестра. Однако сердце мальчика не выдержало - после длительного лечения он скончался.

«Комсомольская правда» - Кубань» приносит соболезнования семье и близким мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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