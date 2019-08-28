В Краснодаре после долгого лечения умер ребенок с заболеванием головного мозга
Трагедия случилась в одной из краснодарских семей. 15-летний Николай (имя изменено - Авт.) появился на свет со страшным диагнозом – гидроцефалия, в народе более известная как водянка головного мозга.
Как говорят специалисты, в большинстве случаев это не генетическая болезнь. Часто она приобретается ребенком из-за акушерских ошибок.
- Болезнь провоцируется кровоизлиянием в мозг. В голове скапливается особая жидкость – ликвор. Но не оттекает естественным способом. В итоге жидкости становится все больше, она заполняет собой голову, вытесняя мозг, - рассказывают «КП» - Кубань» нейрохирурги. - Это вызывает постоянные головные боли, тошноту и судороги, а затем может привести к серьезным последствиям.
На протяжении всей жизни Николаю помогали врачи - необходимое лечение он получал с самого рождения. Кроме того, рядом с ним всегда были любящие родители и сестра. Однако сердце мальчика не выдержало - после длительного лечения он скончался.
«Комсомольская правда» - Кубань» приносит соболезнования семье и близким мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU