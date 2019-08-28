2019-08-28T18:57:20+03:00
Происшествия

Серийный поджигатель из Сочи сдался полиции

Также «явку с повинной» подписал подельник «Файермена»
Максим ОСОКИН
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В Сочи пироман явился в полицию с повиннойВ Сочи пироман явился в полицию с повиннойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Сочинскую полицию явился мужчина, который признался в совершении нескольких поджогов. Совершенных ранее на территории курорта. Вместе с ним «явку с повинной» написал подельник.

- 21-летний местный житель признался, что 25 мая 2019 года получил от неустановленного лица некоторую сумму денег. За это он бросил бутылку с бензином в окно одной из квартир пятиэтажного дома, расположенного в поселке Голубая дача, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Помимо этого, пироман сообщил, что в начале августа 2019 года также за вознаграждение облил горючей жидкостью автомобиль Volvo, который находился в том же поселке. Ранее он за деньги поджег дачный домик все в том же населенном пункте.

Стоит добавить, что пироман не всегда работал один. «явку с повинной» написал еще один житель сочи. 18-летний парень сообщил правоохранителям, что в начала августа 2019 года вместе с 21-летним сообщником поджег дом, находящийся на ул. Аврора в поселке Голубая дача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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