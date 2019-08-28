2019-08-28T19:23:32+03:00
Общество

В Краснодаре сдали еще один долгострой

Дольщики ждали свои квартиры с 2017 года
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В кубанской столице 28 августа 2019 года ввели в эксплуатацию ЖК «Краснодар», расположенный на улице Железнодорожной. 23- этажный дом планировали сдать еще в 2017 году, однако сроки постоянно переносились.

- В ближайшее время долгожданные ключи получат собственники 457 квартир, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что сейчас на Кубани ведут активную работу по решению проблем обманутых дольщиков. В регионе создают специальный фонд, который будет наполняться из средств федерального и краевого бюджетов. Они пойдут на достройку самых проблемных объектов, которые не интересуют потенциальных инвесторов.

Напомним, в Краснодаре в доме на Тюляева лифты запустят после повторной проверки Ростехнадзора. Об этом сообщили в МКУ «Горжилхоз». Подъемники должны были заработать еще 1 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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