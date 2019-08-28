В Комсомольском микрорайоне Краснодара 76 домов остались без горячей воды из-за аварии
Вечером 28 августа стало известно о том, что на теплоцентрали, по которой подается вода жителям Комсомольского микрорайона города, обнаружена утечка. Ее нашли в районе дома по улице Симферопольской, 15.
- Утечка обнаружена во время проведении гидравлических испытаний перед отопительным сезоном на теплотрассе ТЭЦ - Комсомольский микрорайон, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара Владислав Белый.
Чтобы как можно скорее устранить аварию, рабочим пришлось отключить от горячей воды всех абонентов в районе, ограниченном улицами Уральской, Симферопольской, 30-й Иркутской дивизии и Тюляева.
Таким образом, в зоне отключения оказались 76 домов и 8 социально-значимых объектов.
- Аварию специалисты устранят в течение суток, - говорит Владислав Белый, а также добавляет, что ход работ на контроле у департамента.
Как поясняют в мэрии, гидравлические испытания проводятся именно для того, чтобы обнаружить слабые места сети, и в случае таких аварий, устранить их до начала отопительного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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