В Сочи местным жителям предлагают выбрать имена для маленьких лемуров

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-29T07:12:24+03:00

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Две недели назад у обитателей зоопарка «Ривьера», пары кошачьих лемуров Джуси и Джулианы, родились два малыша. Они- самцы. Малыши уже заметно подросли и стали выходить из укрытия.

- Жителям Сочи предлагают выбрать для лемуров оригинальные, но в то же время простые и запоминающиеся имена. На официальной странице зоопарка в Инстаграме в ближайшее время будет объявлен конкурс, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Руководство заведения определит букву, на которую должны начинаться имена. Для победителей подготовят призы.

Напомним, в Сочи родился уникальный белый кенгуру. Имя детенышу еще не дали, потому предлагают пользователем соцсетей его назвать.

ИСТОЧНИК KP.RU