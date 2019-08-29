2019-08-29T07:35:19+03:00
Звезды

В Краснодаре пройдет выставка «Графические миры Олега Яхнина»

В экспозиции будут представлены большеформатные листы авторской графики
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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В Краснодаре 29 августа в 16:00 в художественном музее имени Коваленко откроется персональная выставка петербургского художника Олега Яхнина.

- В экспозиции будут представлены большеформатные листы авторской графики, которые собраны в большие тематические серии: «Газетные новости», «Исторические портреты», в том числе «Пушкин и другие», «Автопортреты», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минкультуры Краснодарского края.

Художник также проиллюстрировал более 60 книг, среди которых произведения Чуковского, Линдгрен. У него было более 80 персональных выставок. Картины Олега Яхнина хранятся в фондах Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Эрмитажа и в частных коллекциях.

Выставка будет работать с 29 августа по 15 сентября по адресу: улица Красная, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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