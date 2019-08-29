Кубанские онкологи удалили девушке часть языка с опухолью

СЕГОДНЯ 08:05 2019-08-29T08:05:14+03:00

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Девушка из Славянска-на-Кубани обратилась к стоматологу, когда небольшой нарост на языке начал мешать ей есть и говорить. Врач заподозрил раковое заболевание и направил пациентку к онкологу. После обследования в Краснодарском краевом онкодиспансере опасный диагноз подтвердился. Ей поставили рак языка 2 стадии.

- Местной жительнице удалили часть органа, пораженную злокачественной опухолью, и восстановили ее из тканей предплечья. Операция, которая длилась 7 часов, прошла успешно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Для закрепления лечения ей осталось пройти курс лучевой терапии и химиотерапии.

Онкологи края напоминают, что важно обращаться к врачу с профилактической целью хотя бы один-два раза в год, а также обязательно проходить диспансеризацию.

ИСТОЧНИК KP.RU