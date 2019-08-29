Кубанские онкологи удалили девушке часть языка с опухолью
Девушка из Славянска-на-Кубани обратилась к стоматологу, когда небольшой нарост на языке начал мешать ей есть и говорить. Врач заподозрил раковое заболевание и направил пациентку к онкологу. После обследования в Краснодарском краевом онкодиспансере опасный диагноз подтвердился. Ей поставили рак языка 2 стадии.
- Местной жительнице удалили часть органа, пораженную злокачественной опухолью, и восстановили ее из тканей предплечья. Операция, которая длилась 7 часов, прошла успешно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Для закрепления лечения ей осталось пройти курс лучевой терапии и химиотерапии.
Онкологи края напоминают, что важно обращаться к врачу с профилактической целью хотя бы один-два раза в год, а также обязательно проходить диспансеризацию.
ИСТОЧНИК KP.RU