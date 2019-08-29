2019-08-29T08:36:03+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 29 августа 2019 года: в Геленджике теплее, чем в Анапе

А на Азовском побережье вода как парное молоко
Александра ПОДУШКО
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А на Азовском побережье вода как парное молокоА на Азовском побережье вода как парное молокоФото: Архив "КП"
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«КП» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры воды в Черном и Азовском морях.

29 августа теплее всего плавать в Сочи - здесь вода прогрета до 26,7 градусов. В Джубге, Туапсе, Адлере чуть прохладнее – 26,6 градусов. В Новороссийске водичка как парное молоко – 25,9 градусов, а в Анапе до 25,2 градусов. В Геленджике также комфортно купаться 26,4 градуса.

Что же до Азовского моря, то в Приморско-Ахтарске водичка – 24,6 градусов. А в Ейске и Темрюке вода в море прогрелась до 24 градусов.

- На Черноморском побережье без дождя. Поднимется ветер до 6-11 метров в секунду, местами 12-17 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 19-24 градусов, днем до +33, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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