В Анапе в реку Сукко сливали сточные воды

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-29T09:02:42+03:00

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В Анапе Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты сброса из канализационной сети, принадлежащей юрлицу, неочищенных сточных вод в реку Сукко.

Образцы взяли на экспертизу. Лабораторные исследования показали наличие в воде химических веществ и микроэлементов в концентрациях, превышающих допустимые значения. Ущерб водным биологическим ресурсам составил 4,5 миллиона рублей.

- Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение поверхностных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU