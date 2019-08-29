2019-08-29T09:25:31+03:00
Общество

В станице Елизаветинской Краснодара закроют автобусный маршрут № 183А

Он прекратит работу 31 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Для улучшения обслуживания жителей станицы Елизаветинской в департаменте транспорта и дорожного хозяйства в октябре проведут дополнительное обследование пассажиропотока.

Маршрут № 183А «Поселок Берёзовый - станица Елизаветинская» закроют 31 декабря. Это поможет устранить неэффективное использования подвижного состава.

- Автобус № 183А соединяет поселок Березовый и станицу Елизаветинскую и дублируется большим количеством других маршрутов. Например, № 67, 105А, 106А, 182А, по которым в пиковые нагрузки работают 85 автобусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- У маршрута № 183А низкая наполняемость на конечных остановках, пассажиры используют его для поездок на небольшие расстояния, для перемещения от одной конечной остановки до другой они не востребованы, - сказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

В центр города жители станицы Елизаветинской могут уехать на автобусах № 110А и № 131А.

Получить более подробную информацию, а также рекомендации по выбору новых путей движения можно по телефону «горячей линии» департамента транспорта и дорожного хозяйства: 8 (861) 2189918.

ИСТОЧНИК KP.RU

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