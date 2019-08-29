Житель Ейского района хранил боеприпасы в морозильной камере

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-29T09:37:34+03:00

У него нашли 4 магазина со 120 патронами к автомату Калашникова

Изменить размер текста: A A

Полицейские осмотрели дом жителя Ейского района. В гараже, в морозилке 48-летнего местного жителя нашли 4 магазина со 120 патронами к автомату Калашникова, это подтвердило проведенное исследование.

- Злоумышленник рассказал, что боеприпасы обнаружил на территории заброшенного соседнего участка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU