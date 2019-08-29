2019-08-29T10:02:45+03:00
Происшествия

На Кубани гражданин Узбекистана убил соотечественника

Он забил его до смерти ножом
Александра ПОДУШКО
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На Кубани гражданин Узбекистана убил соотечественникаНа Кубани гражданин Узбекистана убил соотечественникаФото: Архив "КП"
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В северском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в убийстве 41-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ).

Злоумышленник трудился в одном из личных подсобных хозяйств в станице Дербентской, где и проживал. 16 июня ночью к нему пришел его соотечественник, с которым они стали выпивать.

Вскоре они поссорились, гость стал оскорблять знакомого. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Обвиняемый взял нож и ударил им не менее двух раз в область грудной клетки оппонента.

Осознав, что произошло, он сам вызвал сотрудников скорой помощи и сообщил о преступлении в полицию.

- Обвиняемый находится под стражей. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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