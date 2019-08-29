2019-08-29T10:14:44+03:00
Происшествия

В Краснодаре две закладчицы перевозили наркотики в детской коляске

С ребенком на руках они прятали заранее расфасованное вещество в укромные места
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре две закладчицы перевозили наркотики в детской коляскеВ Краснодаре две закладчицы перевозили наркотики в детской коляскеФото: Архив "КП"
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В столице Кубани задержали двух женщин, которые делали тайные закладки для дальнейшей реализации синтетического наркотика через интернет-магазин.

Злоумышленницами оказались гражданки соседнего государства, у одной из них на руках был годовалый ребенок. Прогуливаясь вечерами с коляской, девушки прятали заранее расфасованное вещество в укромные места.

Они снимали в Краснодаре жилье, покупали продукты и вещи, на заработанные таким образом деньги. Но большую часть они отправляли на счета родственников проживающих на территории Украины.

- Сейчас женщины находятся в следственном изоляторе, им грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. На них завели уголовное дело по части 4 статьи 228 УК РФ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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