2019-08-29T10:37:36+03:00
Общество

В Сочи появится новый турмаршрут «Мацеста-лэнд»

Идею создания предложил глава Сочи Анатолий Пахомов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Новый туристический кластер с рабочим названием «Мацеста-лэнд» может появиться в Сочи. Планируют объединить исторические и природные достопримечательности в один маршрут. Идею предложил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Как отмечает глава курорта, в числе первоочередных задач – строительство удобных и безопасных дорог к объектам показа.

- Крупных и широко известных туристических объектов на Мацесте в сейчас пять. Все исторические и природные знаковые места предлагается объединить в один туристический кластер. Это поможет росту их популярности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, ко Дню города в Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии. Жителям и гостям краевой столицы предлагают несколько маршрутов прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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