В Красноармейском районе открыли малобюджетный спортивный комплекс

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-29T11:02:58+03:00

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Спорткомплекс в Красноармейском районе начали строить в апреле 2018 года, а закончили в мае нынешнего. Малобюджетник предназначен для занятий мини-футболом, гандболом, волейболом, баскетболом, регби. Его площадь составляет 1075 квадратных метров.

- Здесь есть игровой зал, раздевалки с душевыми, тренерская и комната для инвентаря. Стоимость объекта составила более 29 миллионов рублей, из них 21,5 миллион выделен из краевой казны, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новый спортобъект находится в станице Ивановской. В торжественном открытии принял участие вице-губернатор Николай Долуда.

Этот спорткомплекс стал двенадцатым по счету, который власти построили в сельских поселениях, в станицах и хуторах. По поручению губернатора такие с будут возводить во всех муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU