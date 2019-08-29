2019-08-29T12:04:02+03:00
Происшествия

Цыгане выкрали жительницу Кубани и увезли в Ростов в плен

Женщина пожаловалась, что там ее избивают
Александра ПОДУШКО
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Жительница Кубани рассказала матери, что ее насильно держат и избивают в Ростовской областиЖительница Кубани рассказала матери, что ее насильно держат и избивают в Ростовской областиФото: Архив "КП"
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60-летняя женщина, которая проживает в Кущевском районе в хуторе Водяная балка, 24 августа в 22:27 обратилась в полицию.

- Она рассказала, что ей позвонила 42-летняя дочь. Испуганная женщина рассказала матери, что ее некоторое время насильно удерживают в Ростовской области в поселке Крымском. Мужчина, возможно циган, жестко избивает ее, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские Кущевского района проводят проверку по данному факту. Они установят все обстоятельства происшествия, только после этого вынесут процессуальное решение. Уголовное дело после обращения женщины в правоохранительные органы еще не завели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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