2019-08-29T11:35:36+03:00
Общество

Мэр Сочи Анатолий Пахомов не будет переизбираться на новый срок

Об этом он рассказал журналистам
Александра ПОДУШКО
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Мэр Сочи Анатолий Пахомов не будет переизбираться на новый срокМэр Сочи Анатолий Пахомов не будет переизбираться на новый срокФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Анатолий Пахомов стал мэром города-курорта в 2009 году, на второй срок он баллотировался в 2014 году. Выборы в 2009 запомнились большим количеством претендентов на пост мэра будущей олимпийской столицы. Среди них было немало знаменитостей.

29 августа Пахомов рассказал журналистам, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города.

- Я не подавал документы на конкурс. Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много. Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим, - говорит Пахомов.

Срок полномочий Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. Нового главу будут выбирать уже депутаты городского собрания 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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