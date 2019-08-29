СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-29T12:07:54+03:00

Из сочинских аптек изъяли более 15 тысяч сильнодействующих препаратов Фото: Архив "КП"

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В Сочи без рецепта и с грубым нарушением лицензионных требований в аптеках реализовывали сильнодействующие лекарственные препараты. Данный факт установили сотрудники полиции.

- Правоохранители изъяли свыше 14 800 таблеток и более 1000 флаконов различных сильнодействующих препаратов. Также были установлены нарушения предметно-количественного учёта подобных препаратов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении юридического лица и директора аптеки составлены административные протоколы по части 4 статьи 14.1 КоАп.

Напомним, житель Ейского района хранил боеприпасы в морозильной камере. У него нашли 4 магазина со 120 патронами к автомату Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU