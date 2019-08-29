2019-08-29T12:21:05+03:00
Происшествия

В Успенском районе 4-летний мальчик покалечился, катаясь на велосипеде

Его доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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В Успенском районе 4-летний мальчик сломал ногу, катаясь на велосипедеВ Успенском районе 4-летний мальчик сломал ногу, катаясь на велосипедеФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в Успенском районе в хуторе Веселый 24 августа.

4-летний мальчик вышел под присмотром родителей кататься на велосипеде возле дома. Он так разогнался, что не заметил как наехал на кочку. В этот момент ножка ребенка съехал с педали, и попала в колесо. Малыш упал и начал плакать.

- К мальчику подбежали родители, которые отвезли его в Успенскую центральную районную больницу. Врачи обследовали малыша и поставили ему диагноз: эпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости слева. Об этом дежурная медсестра сообщила в полицию, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Сейчас ребенок лечится и идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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