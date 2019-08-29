В Краснодаре установят мемориальную доску Иосифу Кобзону

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-29T12:35:35+03:00

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- В Краснодаре на здании Дворца искусств творческого объединения «Премьера» имени Гатова установят мемориальную доску Иосифу Кобзону. Такое решение приняли депутаты городской Думы Краснодара на внеочередном 80-м заседании, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сказал первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, именно при поддержке Кобзона в городе появилось творческое объединение «Премьера». Под его руководством проводились конкурсы молодых исполнителей. В 1992 году Иосифу Кобзону присвоили звание Почетного гражданина нашего города.

Напомним, артист Иосиф Давыдович Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года.

Мемориальная доска уже изготовлена, эскиз согласован с вдовой певца. Табличку можно будет увидеть по адресу: улица Стасова, 175.

ИСТОЧНИК KP.RU