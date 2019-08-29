В Краснодаре мотоциклист въехал в легковушку

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-29T13:00:14+03:00

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В краевой столице 28 августа около 18:00 на Воронежской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 36-летний мужчина ехал на мотоцикле марки «БМВ». Он при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Гольф», который поворачивал, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водитель мотоцикла с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 28 августа зафиксировано 25 ДТП, в которых один человек погиб и 39 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 5 наездов на пешеходов, в них 5 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU