СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-29T13:14:29+03:00

В Кореновском районе двое мужчин варили наркотики из маковой смолы в лесу Фото: Архив "КП"

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Полицейские Кореновского района задержали мужчин, которые употребляли наркотики в лесу. На месте происшествия нашли три металлические кастрюли, таблетки ацетилсалициловой кислоты, медицинские шприцы, вату, бинт, а также газовый баллон с горелкой.

- Также жидкость, над которой «колдовали» мужчины направили на экспертизу. В бутылках был экстракт маковой соломы, объемом более 500 миллилитров, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На двоих жителей станицы Дядьковской в возрасте 40 и 45 лет завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Им грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU