23 сельские школы Кубани получили оборудование для медицинских кабинетов
Новые комплекты оборудования появятся в 23 медицинских кабинетах, действующих в сельских школах Кубани. Процедуру передачи прошла в Крымском районе с участием представителей краевых властей и бизнеса.
Комплекты включают приборы для измерения параметров физического развития, автоматический тонометр, компьютер, принтер. Оборудование получили восемь учреждений Кавказского и Динского районов, а также семь школ Крымского района.
- Новая техника необходима ранней диагностики, оказанию первой медицинской помощи детям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, в Красноармейском районе открыли малобюджетный спортивный комплекс. Он находится в станице Ивановской.
ИСТОЧНИК KP.RU