23 сельские школы Кубани получили оборудование для медицинских кабинетов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-29T13:33:16+03:00

Это приборы для измерения параметров физического развития, автоматический тонометр, компьютер, принтер

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Новые комплекты оборудования появятся в 23 медицинских кабинетах, действующих в сельских школах Кубани. Процедуру передачи прошла в Крымском районе с участием представителей краевых властей и бизнеса.

Комплекты включают приборы для измерения параметров физического развития, автоматический тонометр, компьютер, принтер. Оборудование получили восемь учреждений Кавказского и Динского районов, а также семь школ Крымского района.

- Новая техника необходима ранней диагностики, оказанию первой медицинской помощи детям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Красноармейском районе открыли малобюджетный спортивный комплекс. Он находится в станице Ивановской.

ИСТОЧНИК KP.RU