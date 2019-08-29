2019-08-29T13:47:14+03:00
Общество

В Краснодаре сносят сразу два незаконных ларька

Они были размещены на территории города незаконно
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре сносят два торговых павильона. Они находятся по адресам: на пересечении Вишняковой и Ставропольской, а также Зиповской и Московской.

- Объекты вошли в перечень 33 торговых павильонов, которые в начале 2018 года были размещены на территории города с нарушением земельного законодательства. Металлические конструкции установили вблизи пешеходных переходов, многолюдных перекрестков, зеленых зон, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Право собственности на эти участки было оформлено по ложным документами. С 2018 года управление муниципального контроля ведет борьбу такими с предпринимателями.

Всего с начала в кубанской столице убрали 141 незаконно установленный торговый объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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