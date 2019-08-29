В Сочи на границе задержали партию вина, которую перевозили в ящике с инструментами

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-29T13:53:41+03:00

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На российско-абхазской границе сочинские таможенники остановили автомобиль марки «Грейт Вол». В машине заметили нишу с товаром, не заявленным таможенному органу.

- Под тканевым покрытием, в ящике для инструментов находился тайник с алкоголем. В нем были спрятаны 26 бутылок вина популярных абхазских марок. Также в багажном отделении среди личных вещей в спортивной сумке было обнаружено еще 24 бутылки пива. На части алкогольной продукции акцизные марки отсутствовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе сочинской таможни.

Товар и автомобиль изъяли, алкоголь направили на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

ИСТОЧНИК KP.RU