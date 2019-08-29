В одном из ресторанов быстрого питания Анапы распылили газ
В одном из ресторанов быстрого питания вечером 28 августа 2019 года произошел конфликт между двумя посетителями. Затем он перерос в драку. Друг одного из мужчин решил разнять бойцов и для этого распылил содержимое газового баллончика.
- Практически сразу другие посетители почувствовали жжение в глазах и першение в горле. Они стали выбегать на улицу. Промывать глаза им помогали сотрудники ресторана, пишет РИА «Регион online» со ссылкой на очевидцев происшествия.
На место происшествия вызвали полицию, однако участники драки и виновник газовой атаки успели уйти до приезда наряда ППС. Правоохранители опросили свидетелей и персонал ресторана. Сейчас участников конфликта ищут.
Напомним, в Краснодаре две закладчицы перевозили наркотики в детской коляске.
ИСТОЧНИК KP.RU