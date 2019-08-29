2019-08-29T15:31:11+03:00
Происшествия

В одном из ресторанов быстрого питания Анапы распылили газ

Помощь посетителям оказывали его сотрудники
Максим ОСОКИН
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Фото: @TYPOANAPA2.0Фото: @TYPOANAPA2.0
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В одном из ресторанов быстрого питания вечером 28 августа 2019 года произошел конфликт между двумя посетителями. Затем он перерос в драку. Друг одного из мужчин решил разнять бойцов и для этого распылил содержимое газового баллончика.

- Практически сразу другие посетители почувствовали жжение в глазах и першение в горле. Они стали выбегать на улицу. Промывать глаза им помогали сотрудники ресторана, пишет РИА «Регион online» со ссылкой на очевидцев происшествия.

На место происшествия вызвали полицию, однако участники драки и виновник газовой атаки успели уйти до приезда наряда ППС. Правоохранители опросили свидетелей и персонал ресторана. Сейчас участников конфликта ищут.

Напомним, в Краснодаре две закладчицы перевозили наркотики в детской коляске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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