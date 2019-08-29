2019-08-29T16:24:50+03:00
Общество

Для Краснодара начали собирать электробусы в Вологде

Машины должны поступить в кубанскую столицу не позднее 11 ноября
Максим ОСОКИН
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Фото: t.me/krd.ruФото: t.me/krd.ru
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В Вологде начали сборку 12 электробусов, которые должны отправить в Краснодар. Троллейбусы с запасом автономного хода должны прибыть в столицу Кубани не позднее 11 ноября.

- Новые машины будут низкопольными, в них можно будет зарядить гаджет через USB-разъемы, воспользоваться Wi-Fi. Для комфорта и безопасности пассажиров электробусы оснастят кондиционерами и системами видеонаблюдения, - рассказали «КП» - Кубань» в персс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что новые машины, которые могут проехать до 15 км без подключения к проводам, выйдут на троллейбусные маршруты, ранее пролегавшие по улице Красной. Сейчас контактная сеть на одной из главных улиц города демонтирована, так что электробусы поедут по путям, где раньше курсировали «рогатые» автобусы: № 9 (Бальнеолечебница – Южный автовокзал) и № 31 (Домбайская – вокзал Краснодар-1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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