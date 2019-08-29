Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 170 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-29T16:33:29+03:00

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Кубани вырос на 9% и составил 171 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 7,5% и достиг 164,8 млрд рублей

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Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае вырос на 8%, до 93,2 млрд рублей. В его структуре наибольшую долю занимают кредиты, выданные компаниям сферы торговли (44%), АПК и пищевой промышленности (20%), жилищного и коммерческого строительства (11%).

Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 50,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%. По итогам двух кварталов 2019 года в ВТБ обслуживается более 13 тыс. клиентов среднего и малого бизнеса региона.

Розничный кредитный портфель с начала года вырос на 9%, до 77,8 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотеку — 35,6 млрд рублей (+9%). Портфель кредитов наличными на 1 июля 2019 года составил 33,8 млрд рублей (+11%), автокредитования — 5,3 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физлиц, включая инвестпродукты, увеличился на 7%, до 114,7 млрд рублей.

С января по июнь 2019 года ВТБ выдал жителям региона 17 млрд рублей заемных средств — на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Чуть более половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными — 9 млрд рублей (+11%). Объем выдачи жилищных кредитов по итогам шести месяцев составил 6,5 млрд рублей (+13%), автокредитов — 1,5 млрд (+9%). Спрос на рефинансирование действующих займов наличными увеличился в три раза. Всего программой воспользовались свыше 2,2 тыс. клиентов на 1,2 млрд рублей.

- Сегодня ключевая задача банка — клиентоориентированный подход, повышение качества предоставляемых услуг и технологическое развитие сервисов. Мы всегда учитываем интересы заемщиков, расширяя и адаптируя существующую продуктовую линейку под потребности всех категорий населения и бизнеса Кубани. Таким образом, нам удается показывать стабильный рост по всем ключевым направлениям, - отметил управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

ИСТОЧНИК KP.RU