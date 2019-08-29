2019-08-29T16:52:19+03:00
Общество

Школы Краснодара получили имена героев Советского союза и России

В учебных заведениях открывают музеи и памятные доски
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре десяткам городских школ присвоили имена героев Советского Союза и Российской Федерации.

- В каждом учебном заведении, которое получило право носить имя героя, создаются музеи, уголки славы, либо устанавливают памятную доску. Это способствует проведению работы по патриотическому воспитанию молодежи, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего имена героев, прославленных полков и дивизий, а также бывших учеников и педагогов получат 59 краснодарских школ. В частности, гимназия № 92 получила имя героя РФ Александра Аверкиева, гимназия № 25 - героя Советского союза Петра Гаврилова, школа № 35 - героя Советского Союза Евгения Костылева.

Напомним, 23 сельские школы Кубани получили оборудование для медицинских кабинетов. Это приборы для измерения параметров физического развития, автоматический тонометр, компьютер, принтер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани осудили женщину, которая не досмотрела за ребенком с ДЦП
Жительница Тимашевска скончалась от отравления уксусной эссенцией
На пляже в Ейске 11-летний мальчик сорвался с батута и травмировал кишечник
Молодые педагоги получили гранты мэра Краснодара
ДТП с грузовиком: В Адыгее погиб 26-летний участковый
В Краснодаре снизилось число наркоманов и алкоголиков
Нигерийка купила паспорт за тысячу долларов и приехала по нему в Сочи
Жительница Ейска пожаловалась в полицию, что ее зарегистрировали на сайте знакомств
В Краснодарском крае к новому учебному году провели капитальный ремонт в 77 школах
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 170 млрд рублей
Для Краснодара начали собирать электробусы в Вологде
В одном из ресторанов быстрого питания Анапы распылили газ
Появилось видео задержания отчима, забившего до смерти 4-летнюю падчерицу
В Сочи на границе задержали партию вина, которую перевозили в ящике с инструментами