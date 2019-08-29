Школы Краснодара получили имена героев Советского союза и России

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-29T16:52:19+03:00

В учебных заведениях открывают музеи и памятные доски

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В Краснодаре десяткам городских школ присвоили имена героев Советского Союза и Российской Федерации.

- В каждом учебном заведении, которое получило право носить имя героя, создаются музеи, уголки славы, либо устанавливают памятную доску. Это способствует проведению работы по патриотическому воспитанию молодежи, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Всего имена героев, прославленных полков и дивизий, а также бывших учеников и педагогов получат 59 краснодарских школ. В частности, гимназия № 92 получила имя героя РФ Александра Аверкиева, гимназия № 25 - героя Советского союза Петра Гаврилова, школа № 35 - героя Советского Союза Евгения Костылева.

Напомним, 23 сельские школы Кубани получили оборудование для медицинских кабинетов. Это приборы для измерения параметров физического развития, автоматический тонометр, компьютер, принтер.

ИСТОЧНИК KP.RU