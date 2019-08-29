2019-08-29T17:19:14+03:00
Происшествия

Жительница Ейска пожаловалась в полицию, что ее зарегистрировали на сайте знакомств

Идет проверка
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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43-летняя жительница Ейска написала заявление в полицию, когда увидела на сайте знакомств свою анкету с фотографиями и личными данными, хотя Галина З. (имя изменено) на портале не регистрировалась. Женщина испугалась, что кто-то может использовать информацию, чтобы взять кредит или заниматься мошенничеством на сайте знакомств.

- В соцсети женщина узнала себя в одной из анкет, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Материалы дела переданы в отдел дознания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Клевета». Проводим проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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