Нигерийка купила паспорт за тысячу долларов и приехала по нему в Сочи

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-29T17:25:32+03:00

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27-летняя девушка из Нигерии в Сочи приехала на поезде. А через 16 дней после этого ее на улице остановили полицейские для проверки документов. Она показала свой паспорт, да только документ оказался поддельным. В него и его и поддельную визу вклеили, которая якобы действовала до 2020 года.

- По словам девушки, паспорт она купила в апреле в Москве, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Заплатила за эту услугу тысячу долларов. Затем купила билет с Павелецкого вокзала до поселка Лазаревское, куда приехала 1 июня. Гражданку Нигерии задержали, ее отправили в центр временного содержания иностранных граждан в Гулькевичах. Уголовное дело не возбудили.

ИСТОЧНИК KP.RU