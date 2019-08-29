В Краснодаре снизилось число наркоманов и алкоголиков

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-29T17:36:38+03:00

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В Краснодаре с начала 2019 года количество алко- и наркозависимых снизилось на 6%. Такая информация прозвучала на заседании городской антинаркотической комиссии.

- Одна из главных задач – проводить профилактические мероприятия с молодежью, особенно среди первокурсников. Чтобы они не ступили на скользкую дорожку, которая приведет к алкоголизму или наркомании, в городе объединяют свои усилия чиновники, полицейские и сотрудники медучреждений. Также планируют привлекать к работе с молодежью казаков, национальные диаспоры и активистов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что с начала 2019 года в Краснодаре практически на 25% снизилось количество подростков, употреблявших или отравившихся алкоголем. Также на 20% стало меньше несовершеннолетних, которые употребляют наркотики.

В качестве одной из мер профилактики нездоровых привычек среди молодежи используют консультативные часы, которые проводят в медицинских кабинетах всех городских школ психиатры-наркологи.

ИСТОЧНИК KP.RU