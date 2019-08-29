ДТП с грузовиком: В Адыгее погиб 26-летний участковый

СЕГОДНЯ 18:02 2019-08-29T18:02:15+03:00

В тот вечер он возвращался с работы [видео]

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Жуткая авария в районе Энема унесла жизнь 26-летнего сотрудника ОМВД России по Северскому району. ДТП случилось около 23:00 28 августа на 27-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский. На дороге столкнулись грузовик и легковушка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728935" frameborder="0"></iframe> ДТП в Энеме.

- По предварительным данным, сотрудник Отдела МВД России по Северскому району за рулем Lada Priora допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN. Он совершил вынужденную остановку на левой полосе дороги, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии полицейский от полученных травм скончался на месте. Как стало известно «КП» - Кубань», погибший работал участковым.

- Этого парня звали Тимур, он адыгеец. В тот вечер возвращался поздно с работы. У него двое суток подряд были дежурства, - рассказывают знакомые погибшего полицейского. - Парень он был очень порядочный, гонять точно никогда не любил.

По факту аварии сейчас идет проверка.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU