ДТП с грузовиком: В Адыгее погиб 26-летний участковый
Жуткая авария в районе Энема унесла жизнь 26-летнего сотрудника ОМВД России по Северскому району. ДТП случилось около 23:00 28 августа на 27-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский. На дороге столкнулись грузовик и легковушка.
ДТП в Энеме.
- По предварительным данным, сотрудник Отдела МВД России по Северскому району за рулем Lada Priora допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN. Он совершил вынужденную остановку на левой полосе дороги, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате аварии полицейский от полученных травм скончался на месте. Как стало известно «КП» - Кубань», погибший работал участковым.
- Этого парня звали Тимур, он адыгеец. В тот вечер возвращался поздно с работы. У него двое суток подряд были дежурства, - рассказывают знакомые погибшего полицейского. - Парень он был очень порядочный, гонять точно никогда не любил.
По факту аварии сейчас идет проверка.
«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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