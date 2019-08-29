2019-08-29T18:03:42+03:00
Общество

Молодые педагоги получили гранты мэра Краснодара

В 2019 году их число увеличили со 115 до 145
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре 145 молодым учителям вручили гранты главы города. По 50 тысяч рублей получили педагоги, которые участвовали и побеждали в профессиональных конкурсах, презентовали инновационные проекты.

- Сегодня в краснодарских школах работают более 1 тысячи молодых учителей. Это порядка 20% от всего числа педагогов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сегодня в краевой столице прошла традиционная конференция педагогической общественности. В ней приняли участие около 3 тыс. руководителей и преподавателей краснодарских школ и гимназий. Они обсудили вопросы строительства новых учебных заведений, модернизации существующих, и другие.

Сейчас в Краснодаре насчитывается порядка 13,5 тысяч педагогов. Только за последний год количество молодых специалистов в школах краевой столицы выросло более чем на 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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