Молодые педагоги получили гранты мэра Краснодара
В Краснодаре 145 молодым учителям вручили гранты главы города. По 50 тысяч рублей получили педагоги, которые участвовали и побеждали в профессиональных конкурсах, презентовали инновационные проекты.
- Сегодня в краснодарских школах работают более 1 тысячи молодых учителей. Это порядка 20% от всего числа педагогов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Сегодня в краевой столице прошла традиционная конференция педагогической общественности. В ней приняли участие около 3 тыс. руководителей и преподавателей краснодарских школ и гимназий. Они обсудили вопросы строительства новых учебных заведений, модернизации существующих, и другие.
Сейчас в Краснодаре насчитывается порядка 13,5 тысяч педагогов. Только за последний год количество молодых специалистов в школах краевой столицы выросло более чем на 20%.
ИСТОЧНИК KP.RU