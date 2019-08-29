На пляже в Ейске 11-летний мальчик сорвался с батута и травмировал кишечник

СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-29T18:08:15+03:00

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11-летний мальчик приехал в Ейск с родителями из Республики Коми на отдых. Семья облюбовала местный пляж «Каменка». Там стоят и надувной батут, на котором решил попрыгать ребенок. Когда скакал, вдруг сорвался и упал на забор.

Мальчику вызвали скорую.

- К нам несовершеннолетний поступил с травматическим повреждением прямой кишки, после удара о забор и перитонитом, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ЦРБ Ейска. – Ребенок в сознании.

Пока мальчика спасают врачи, полиция проводит проверку.

- Когда ребенок прыгал на батуте, с тыльной стороны сорвался на ограждение электронасоса, - пояснили в местном УВД. – У владельца аттракциона изъяли документы, выясняем, законно ли он занимался этой деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU