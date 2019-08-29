Жительница Тимашевска скончалась от отравления уксусной эссенцией

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-29T18:16:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию района поступила информация от врача-реаниматолога больницы Тимашевска о смерти пациентки.

- 29-летняя местная жительница скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Смерть наступила 26 августа 2019 года в результате отравления пациентки уксусной эссенцией, - сообщил «КП» - Кубань источник в правоохранительных органах.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Будут изучены показания родственников и соседей погибшей, а также обстоятельства, которые могли привести к возможной попытке женщины свести счеты с жизнью. После установления всех факторов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в одном из ресторанов быстрого питания Анапы распылили газ. Помощь посетителям оказывали его сотрудники. Полиция ищет злоумышленника с баллончиком.

ИСТОЧНИК KP.RU