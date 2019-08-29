2019-08-29T18:16:01+03:00
Происшествия

Жительница Тимашевска скончалась от отравления уксусной эссенцией

Полиция проводит проверку по данному факту
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В полицию района поступила информация от врача-реаниматолога больницы Тимашевска о смерти пациентки.

- 29-летняя местная жительница скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Смерть наступила 26 августа 2019 года в результате отравления пациентки уксусной эссенцией, - сообщил «КП» - Кубань источник в правоохранительных органах.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Будут изучены показания родственников и соседей погибшей, а также обстоятельства, которые могли привести к возможной попытке женщины свести счеты с жизнью. После установления всех факторов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в одном из ресторанов быстрого питания Анапы распылили газ. Помощь посетителям оказывали его сотрудники. Полиция ищет злоумышленника с баллончиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани осудили женщину, которая не досмотрела за ребенком с ДЦП
На пляже в Ейске 11-летний мальчик сорвался с батута и травмировал кишечник
Молодые педагоги получили гранты мэра Краснодара
ДТП с грузовиком: В Адыгее погиб 26-летний участковый
В Краснодаре снизилось число наркоманов и алкоголиков
Нигерийка купила паспорт за тысячу долларов и приехала по нему в Сочи
Жительница Ейска пожаловалась в полицию, что ее зарегистрировали на сайте знакомств
В Краснодарском крае к новому учебному году провели капитальный ремонт в 77 школах
Школы Краснодара получили имена героев Советского союза и России
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 170 млрд рублей
Для Краснодара начали собирать электробусы в Вологде
В одном из ресторанов быстрого питания Анапы распылили газ
Появилось видео задержания отчима, забившего до смерти 4-летнюю падчерицу
В Сочи на границе задержали партию вина, которую перевозили в ящике с инструментами