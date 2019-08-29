2019-08-29T18:45:08+03:00
Происшествия

На Кубани осудили женщину, которая не досмотрела за ребенком с ДЦП

В результате он утонул
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Тимашевском районе суд вынес приговор в отношении 61-летней местной жительницы. Ее признали виновной по статье «Оставление в опасности».

- Как следует из материалов уголовного дела, женщина являлась попечителем несовершеннолетнего, который страдал ДЦП и не мог полноценно самостоятельно передвигаться. Она оставила его купаться на надувном матрасе в реке Кирпили, а сама отправилась в дом, оставив ребенка без присмотра. Несовершеннолетний упал с плавательного средства и, в силу своего состояния здоровья, не смог доплыть до берега и утонул, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате, суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, на пляже в Ейске 11-летний мальчик сорвался с батута и травмировал кишечник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тимашевска скончалась от отравления уксусной эссенцией
На пляже в Ейске 11-летний мальчик сорвался с батута и травмировал кишечник
Молодые педагоги получили гранты мэра Краснодара
ДТП с грузовиком: В Адыгее погиб 26-летний участковый
В Краснодаре снизилось число наркоманов и алкоголиков
Нигерийка купила паспорт за тысячу долларов и приехала по нему в Сочи
Жительница Ейска пожаловалась в полицию, что ее зарегистрировали на сайте знакомств
В Краснодарском крае к новому учебному году провели капитальный ремонт в 77 школах
Школы Краснодара получили имена героев Советского союза и России
Кредитный портфель ВТБ в Краснодарском крае превысил 170 млрд рублей
Для Краснодара начали собирать электробусы в Вологде
В одном из ресторанов быстрого питания Анапы распылили газ
Появилось видео задержания отчима, забившего до смерти 4-летнюю падчерицу
В Сочи на границе задержали партию вина, которую перевозили в ящике с инструментами