На Кубани осудили женщину, которая не досмотрела за ребенком с ДЦП

СЕГОДНЯ 18:45 2019-08-29T18:45:08+03:00

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В Тимашевском районе суд вынес приговор в отношении 61-летней местной жительницы. Ее признали виновной по статье «Оставление в опасности».

- Как следует из материалов уголовного дела, женщина являлась попечителем несовершеннолетнего, который страдал ДЦП и не мог полноценно самостоятельно передвигаться. Она оставила его купаться на надувном матрасе в реке Кирпили, а сама отправилась в дом, оставив ребенка без присмотра. Несовершеннолетний упал с плавательного средства и, в силу своего состояния здоровья, не смог доплыть до берега и утонул, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате, суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, на пляже в Ейске 11-летний мальчик сорвался с батута и травмировал кишечник.

ИСТОЧНИК KP.RU