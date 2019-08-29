2019-08-29T19:20:12+03:00
Общество

Прокуратура внесла представление в адрес главы Щербиновского района

Это связано с землями, на которых ранее располагалась игорная зона «Азов-Сити»
Максим ОСОКИН
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Фото: prokuratura-krasnodar.ruФото: prokuratura-krasnodar.ru
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Сотрудники прокуратуры провели проверку в Щербиновском районе Кубани. Они выясняли, как используются федеральные земельные участки, которые ранее использовали для эксплуатации игорной зоны «Азов-Сити»

- Как выяснилось, после ликвидации игорной зоны 1 января 2019 года, органы местной власти не предпринимали никаких действий по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, чтобы затем вовлечь данные земли, площадью более 1 тысячи гектаров, в хозяйственный оборот, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Такое бездействие нарушает положения земельного и градостроительного законодательства, а также мешает рациональному использованию земель , что тормозит социально-экономическое развития муниципалитета и региона в целом.

Для устранения нарушений главе Щербиновского района внесено представление. Данный вопрос остается на контроле у прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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