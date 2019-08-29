2019-08-29T19:56:41+03:00
Общество

Через 2 года спортзалы появятся во всех школах Кубани

Краевой минобр должен подготовить график возведения объектов.
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В 2019 году на ремонт спортзалов в 37 школах Краснодарского края выделили свыше 75 млн рублей. Однако, среди муниципалитетов есть такие, где проведение работ затянулось. Это Горячий Ключ, Армавир, Ейский, Лабинский и Темрюкский районы.

- В срыве сроков завершения ремонта виноваты подрядные организации. Всем руководителям муниципалитетов, где ремонт спортзалов был не завершен, дано поручение – закончить работы до конца октября 2019 года, когда занятия физкультурой уже невозможно проводить на улице, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что в 2019 году на Кубани возвели 11 спортзалов в школах, где их ранее не было вообще. В перспективе – строительство еще 29 объектов. Ожидается, что все школы региона обзаведутся собственными помещениями, где ученики смогут заниматься спортом, в течении ближайших двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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