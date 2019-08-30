2019-08-30T08:44:59+03:00
Общество

На пост мэра Сочи претендуют 18 человек

Имена претендентов не разглашают
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Выборы мэра Сочи проходят в обстановке повышенной секретности. Известно, что на должность главы города выдвинулись 18 кандидатов, из них 14 мужчин и 4 женщины. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет. 17 претендентов имеют высшее образование. До сих пор не известны их имена.

- Большинство из 18 кандидатов руководят предприятиями. 13 претендентов проживают на Кубани, в том числе 9 в Сочи, 2 - зарегистрированы в Москве, 3 - в других регионах страны, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Городского собрания Сочи.

Сейчас комиссия проверяет документы конкурсантов, которые они подали на должность главы Сочи. Конкурс состоится 10 сентября.

Напомним, Анатолий Пахомов не будет избираться на еще один срок. Глава курорта считает, что сделал достаточно для города и теперь пора уходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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